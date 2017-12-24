Дмитрий Юдин: "В КХЛ сейчас нет проходных соперников, с которыми не будет сложностей"

Защитник "Спартака" Дмитрий Юдин после победы над "Куньлунем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в лиге сейчас нет проходных соперников. Он также добавил, что когда команда выигрывает, то личные показатели отходят на второй план.

В этой встрече Юдин отметился одной заброшенной шайбой.

– Были какие-то сложности по ходу матча?

– Конечно. Сейчас нет проходных соперников, с которыми не будет сложностей, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Юдина. - Но ничего, все нормально, все в рабочем режиме.



– Вспомните свой гол.

– Артем Воронин сегодня раздавал отличные передачи, с которых мы не должны были промахиваться мимо ворот. Он выводил нас на очень хорошие позиции, оставалось только последнее движение – попасть шайбой в ворота.



– Все-таки в эпизоде с вашим голом свободного пространства в ближнем углу было достаточно мало…

– Это вам так кажется. Лично я не видел этого – закрыл глаза и бросил. Испугался, что оказался так рядом с воротами.



– Вы давно не забивали.

– Для меня не важна личная статистика. Главное, чтобы команда заработала три очка и выиграла – индивидуальные показатели отходят на второй план. Нужно смотреть на командные достижения, а уже потом переходить на личности.



– Можно ли сказать, что в третьем периоде у "Спартака" чуть "подсели батарейки"?

– Не думаю. Просто сопернику было некуда отступать, и он пошел вперед. Получилось, что чуть перехватили инициативу, но благодаря нашему прекрасному вратарю Никите Беспалову, который все подчистил, а также ребятам-нападающим, которые поймали на себя очень много шайб, мы смогли одержать победу.



– На матче присутствовало немного зрителей. Как вам игралось в такой обстановке?

– Для нас, думаю, это плюс – трибуны не гнали соперника вперед. Наших болельщиков сегодня было слышно лучше, нежели болельщиков китайской команды, за что им огромное спасибо. Очень приятно, когда так далеко от дома мы все равно постоянно слышим поддержку трибун.