Дмитрий Юдин: "У "Спартака" должно быть дерби со всеми"

Защитник "Спартака" Дмитрий Юдин в беседе с журналистами подвел итоги встречи с "Динамо" (3:2) на Кубке мэра Москвы. Он отметил, что во время турнира была отличная атмосфера.
- Отличная обстановка в Москве, - сообщил Юдин. - В концовке все решил прекрасный бросок Игоря Мирнова и самоотверженность нашего прекрасного вратаря Свенссона.
- У вас СКА виднелось из-под игровой майки (трусы в цвет бывшего клуба – прим. "СЭ")?
- Вам показалось. Это все из-за трусов или чехлов.
- Жестко действовал соперник?
- Думаю, по-другому не бывает на наших площадках.
- К атмосфере дерби уже привыкли?
- А это дерби было (улыбается)? К московским начинаю потихоньку привыкать. Пока не так долго в клубе, и не знаю, какой из соперников принципиальнее. У "Спартака" должно быть со всеми дерби. Такой должен быть настрой.
- В прошлом сезоне "Спартак" лишил СКА чемпионства в регулярке.
- Я не знал этого, потому что играл за СКА-Неву. Сейчас уровень намного быстрее. Любая ошибка – гол, так что надо уши навострить и быть готовым к любому. (Евгений БЕЛОУСОВ)