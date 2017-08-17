Дмитрий Юдин: "У "Спартака" должно быть дерби со всеми"

Защитник "Спартака" Дмитрий Юдин в беседе с журналистами подвел итоги встречи с "Динамо" (3:2) на Кубке мэра Москвы. Он отметил, что во время турнира была отличная атмосфера.

- Отличная обстановка в Москве, - сообщил Юдин. - В концовке все решил прекрасный бросок Игоря Мирнова и самоотверженность нашего прекрасного вратаря Свенссона.

- У вас СКА виднелось из-под игровой майки (трусы в цвет бывшего клуба – прим. "СЭ")?

- Вам показалось. Это все из-за трусов или чехлов.

- Жестко действовал соперник?

- Думаю, по-другому не бывает на наших площадках.

- К атмосфере дерби уже привыкли?

- А это дерби было (улыбается)? К московским начинаю потихоньку привыкать. Пока не так долго в клубе, и не знаю, какой из соперников принципиальнее. У "Спартака" должно быть со всеми дерби. Такой должен быть настрой.

- В прошлом сезоне "Спартак" лишил СКА чемпионства в регулярке.

- Я не знал этого, потому что играл за СКА-Неву. Сейчас уровень намного быстрее. Любая ошибка – гол, так что надо уши навострить и быть готовым к любому. (Евгений БЕЛОУСОВ)