Дмитрий Юдин: "Спасибо партнерам, которые помогают вкатиться после травмы"

Защитник СКА Дмитрий Юдин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (4:0) поблагодарил партнеров по команде. Эта встреча стала для 21-летнего хоккеиста второй после возвращения в строй полсле травмы.

– Нужно сказать спасибо партнерам, которые помогают вкатиться, – цитирует пресс-служба клуба Юдина. – Счет 4:0 не отражает то, что происходило на поле. На самом деле, была равная борьба, у наших ворот тоже были опасные моменты. Где-то повезло, ребята хорошо реализовали большинство.

– Не показалось, что хозяева агрессивно действовали?

– Думаю, всем понятно, из-за чего: их тренирует Андрей Назаров, это о многом говорит. Нас готовили к тому, что будет достаточно активная, быстрая, жесткая игра.