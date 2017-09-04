Дмитрий Юдин: "Перед Глушаковым не хотелось ударить в грязь лицом"

Защитник "Спартака" Дмитрий Юдин после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:5) подчеркнул, что его команда робко начала игру. Также Юдин добавил, что у него был мандраж перед этой встречей.

– Был небольшой мандраж перед матчем со своей бывшей командой, но потом мы стали получать удовольствие от игры, – сказал Юдин.

– Разочарованы результатом?

– Мы совсем рассыпались. Все-таки, проигрывать 0:5 перед своими болельщиками очень неприятно. Мы с ребятами поговорили после матча, чтобы в дальнейшем никто не рассыпался. Чемпионат продолжается.

– То есть, никакой депрессии нет?

– Какая может быть депрессия, если чемпионат идет? У нас через день очень серьезный матч против "Йокерита". Нужно играть на результат.

– Вы понимали, что для спартаковских болельщиков матч со СКА, также принципиален, как в футболе с "Зенитом"?

– Я не слежу за футболом. Знаю, что "Спартак" выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Но такие матчи - это всегда дерби. Приятно играть, но вот поражение всегда разочаровывает.

– Не придало ли дополнительной мотивации, что символическое вбрасывание шайбы произвел капитан футбольного "Спартака" Денис Глушаков?

– Конечно, когда такие люди приходят посмотреть на нас, хочется не ударить в грязь лицом.

– В первом периоде статистика по броскам – 3 – 15. Это был ключевой момент, все-таки не смогли оказать серьезного сопротивления и пропустили две шайбы?

– Если такая разница по броскам – наверное, мы робко начали.

– Не удалось сдержать Ковальчука, хотя вы ведь понимали, что в первую очередь необходимо сдерживать его и Дацюка.

– Если посмотреть его личную статистику, ни одной команде не удалось его сдержать. В следующем матче, надеюсь, сделаем это. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)