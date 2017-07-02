Дмитрий Юдин: "Какого-то эмоционального взрыва при переходе в "Спартак" не было"

Новичок "Спартака" Дмитрий Юдин отметил, что был на рыбалке, когда узнал о переходе в стан красно-белых. Он также добавил, что сделает все, чтобы получать в клубе много игрового времени.
– Как развивались события вокруг вашего перехода? – вопрос Юдину.
– Понятно, что договаривались между собой руководители СКА и "Спартака". Я в это время был в отпуске, ездил с отцом и друзьями на рыбалку. Два дня был без мобильной связи. Поехали затем в деревню за продуктами и увидел много пропущенных вызовов и смс. Связался со своим агентом, который мне сообщил, что теперь я – игрок "Спартака". Вот, собственно, и все.
– Ваша первая реакция?
– Какого-то эмоционального взрыва не было. Потом подумал, что для меня это круто. Буду пробиваться в состав и стараться принести пользу своему новому клубу.
– Рассчитываете получить в "Спартаке" много игрового времени?
– Буду все делать для этого.
21-летний Юдин выступал за СКА с 2013 года. В составе петербургской команды он дважды выиграл Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он принял участие в 16 матчах, заработав 22 минуты штрафа.
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http://spartak.ru/news/dmitriy-yudin-perekhod-v-spartak-dlya-menya-eto-kruto/