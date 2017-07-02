Дмитрий Юдин: "Какого-то эмоционального взрыва при переходе в "Спартак" не было"

Новичок "Спартака" Дмитрий Юдин отметил, что был на рыбалке, когда узнал о переходе в стан красно-белых. Он также добавил, что сделает все, чтобы получать в клубе много игрового времени.

– Как развивались события вокруг вашего перехода? – вопрос Юдину.

– Понятно, что договаривались между собой руководители СКА и "Спартака". Я в это время был в отпуске, ездил с отцом и друзьями на рыбалку. Два дня был без мобильной связи. Поехали затем в деревню за продуктами и увидел много пропущенных вызовов и смс. Связался со своим агентом, который мне сообщил, что теперь я – игрок "Спартака". Вот, собственно, и все.



– Ваша первая реакция?

– Какого-то эмоционального взрыва не было. Потом подумал, что для меня это круто. Буду пробиваться в состав и стараться принести пользу своему новому клубу.



– Рассчитываете получить в "Спартаке" много игрового времени?

– Буду все делать для этого.

21-летний Юдин выступал за СКА с 2013 года. В составе петербургской команды он дважды выиграл Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он принял участие в 16 матчах, заработав 22 минуты штрафа.