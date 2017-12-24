Дмитрий Юдин: "Десятичасовой перелет в Пекин никак не сказался на игроках "Спартака"

Защитник "Спартака" Дмитрий Юдин после победы над "Куньлунем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игроки чувствовали себя хорошо после десятичасового перелета в Пекин. Он также добавил, что команда на хороших эмоциях и с позитивом вошла в игру.

Отметим, что в этой встрече Юдин отметился одной заброшенной шайбой.

– Как вы сегодня себя чувствовали?

– Отлично, выспались. Жили по московскому времени и обычно в такие часы мы как раз тренируемся, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Юдина. - Так что нам было более-менее привычно.



– Хотите сказать, что десятичасовой перелет никак не сказался?

– Не знаю. Может, на ребятах постарше как-то и сказался, но на молодых, думаю, нет. Мы, несмотря ни на что, должны выходить и показывать свой лучший хоккей, играть на победу.



– Сегодня "Спартак" играл без традиционной утренней раскатки и, казалось, сложности должны были возникнуть в первом периоде, а он, напротив, получился у команды самым результативным.

– Может, нам помогло то, что мы играли в такое время. На хороших эмоциях и с позитивом вошли в игру.