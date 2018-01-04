20:08 4 января | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Юдин: "Беспалов постелил асфальт, потому и не накопали в концовке"


Защитник "Спартака" Дмитрий Юдин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (3:2) отметил игру вратаря Никиты Беспалова в концовке встречи. Игрок обороны красно-белых признался, что не смог достать билеты на игру - встречу посетили 11 300 болельщиков, что является рекордом клуба.

- Вратарь "Салавата" был великолепен в первом периоде, - заявил Юдин. - Выручил в нескольких стопроцентных моментах. У Уфы хорошая команда, которая билась до конца. Спасибо всей команде, что взяли важные три очка.

- Как удалось не дать сопернику накопать шайбу в концовке?

- У нас Беспалов там асфальт постелил (улыбается), так что нас особо не прокопать.

- Почему затянулась техническая замена Беспалова во втором периоде?

- Коньки затупились, пока снял конек, пока наточили.

- Ожидали аншлага в первом матче года?

- Мы просили билеты для команды, но наш администратор сказал, что их нет. Переполненная арена ощущалась. Бомба вообще. Пусть все приходят на фарт. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
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