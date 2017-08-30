Дмитрий Воробьев: "Матчи против "Нефтехимика" всегда складываются тяжело"

Защитник "Лады" Дмитрий Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:1) подчеркнул, что тольяттинцы заслуженно победили, информирует клубная пресс-служба. Отметим, что в минувшей встрече хоккеист записал на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу.



– Матч в Нижнекамске получился довольно тяжелым, какие мысли были после двух периодов?

– Пришлось нам поиграть в меньшинстве, что отняло много сил. К тому же не все в нашей игре получалось, но мы понимали, что есть шанс зацепиться и переломить ход матча. Нашли в себе силы и на третий период выходили за победой.



– Победа в таком матче очень дорога?

– С нижнекамским клубом у нас всегда матчи складываются довольно тяжело. Мы уступили в предыдущей встрече с "Металлургом" на последних минутах, хотя по игре заслуживали большего. Можно сказать, что на этот раз фортуна вернула нам должок, но это не взялось из воздуха, мы много работали весь матч и терпели, поэтому заслуженно взяли три очка.



– Вы забросили шайбу в пустые ворота и сняли все вопросы о победителе. Бросали зряче или просто хотели выбросить шайбу из своей зоны?

– Когда мы выходили на смену, то были равные составы, но я заметил, что вратарь соперника двигался по направлению к лавке. После того как отборолись в углу, завладел шайбой и бросил в сторону ворот. Мой расчет оказался верен, в воротах никого не было. Был уверен, что смогу поразить ворота и не привезу проброс.