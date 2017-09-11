Дмитрий Вишневский: "Магнитка" стала самым сложным соперником в сезоне? А разве он уже закончился?"

Защитник московского "Динамо" Дмитрий Вишневский не считает, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (1:2) команды показали грязный хоккей. По его словам, встреча была нормальной.

– Сегодня было очень много удалений. Игра действительно была грубая? - вопрос Вишневскому.

– На площадке находятся четыре человека, которые это и решают, а мы просто играем. Нормальный был матч, хоккеисты действовали стык в стык. Не было ничего настолько грязного, чтобы кто-то кого-то убивал и наносил травмы.

– Чем объясните слабую реализацию большинства? Моментов-то было много.

– Нам нужно все это разобрать и сделать выводы. Будем работать над этим.

– Можно ли сказать, что в этом сезоне "Магнитка" была самым сложным соперником?

– Разве сезон закончился? Это серьезный соперник, с именитыми игроками.

– Почему ведя в счете, не получилось победить?

– У нас большинство не очень хорошо сработало, а вот у соперника оно сыграло лучше.

– Вы забросили первую шайбу в сезоне. Это немного скрасило впечатление от матча?

– Нет, меня не волнуют мои очки и шайбы. Мы не заработали три очка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)