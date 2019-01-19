Дмитрий Сычев: "Разрабатывали с Михеевым хитрый план и старались забить"

Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от участия в конкурсе буллитов на Матче звезд КХЛ.

- Мы с Ильей Михеевым разрабатывали хитрый план и старались забить гол, - рассказал Сычев официальному сайту КХЛ. - Это серьезный конкурс, поэтому не расстроился, что не мне доверили пробить. Я сам во дворе иногда в хоккей играю, очень люблю этот вид спорта.

Матч звезд КХЛ пройдет 20 января в Казани на "Татнефть Арене". Сегодня же там проходит мастер-шоу с участием лучших игроков лиги.