Дмитрий Сычев проведет стартовое вбрасывание перед матчем "Авангард" - "Ак Барс"

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев станет гостем матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - "Ак Барс". Уроженец Омска проведет стартовое вбрасывание, а после первого периода - автограф-сессию.
Напомним, что игра пройдет в Балашихе - из-за проблем с ареной в Омске "Авангард" в этом сезоне проводит домашние матчи в Подмосковье.
Специальный гость - бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России, лучший футболист России 2004 по мнению игроков и журналистов, омич Дмитрий Сычёв!⚽– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 сентября 2018 г.
Дмитрий проведёт стартовое вбрасывание, а после 1 периода - автограф-сессию - на 2 этаже у зап. входа "Арены Балашиха"✍🏻 pic.twitter.com/NIf2uT6o9a