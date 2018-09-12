Дмитрий Сычев проведет стартовое вбрасывание перед матчем "Авангард" - "Ак Барс"

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев станет гостем матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - "Ак Барс". Уроженец Омска проведет стартовое вбрасывание, а после первого периода - автограф-сессию.

Напомним, что игра пройдет в Балашихе - из-за проблем с ареной в Омске "Авангард" в этом сезоне проводит домашние матчи в Подмосковье.