Дмитрий Свищев: "В России каждая женщина талантлива и по-своему красива"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова американца Райана Уитни. Хоккеист, игравший в составе "Сочи" в сезоне 2014/2015, заявил, что в России можно встретить либо "шикарных" женщин, либо "полных замарашек".

При этом никакого промежуточного варианта, по словам Уитни, нет. "Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", – считает Уитни.

- Уитни безоговорочно прав в том, что российские женщины шикарны, - приводит пресс-служба депутата слова Свищева. - В России каждая женщина талантлива и по-своему красива. Замарашек у нас нет, а есть те, кто изо дня в день строит карьеру, растит детей и хранит семью – а это самый тяжелый труд. И у таких женщин, возможно, не всегда хватает времени на себя. В этом случае, конечно, мы, мужчины, должны активнее выполнять свою роль – оберегать их и защищать.



Что касается некорректных эпитетов в адрес женщин, то американского спортсмена видимо, в детстве не научили, что так высказываться о представительницах прекрасного пола – плохой тон. Нельзя женщин оскорблять, но в воспитании американцев, это видимо, нормально. Здесь им можно только посочувствовать.



А вообще, скорее всего, в хоккеисте говорит банальная обида. Видимо, русские женщины отказали ему во взаимности, вот он и разразился нелицеприятными высказываниями. Но все это не по-мужски с его стороны.

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