Дмитрий Шляхтин: "С большой долей вероятности Аболс останется в "Ладе"

Вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин заявил, что главный тренер команды Артис Аболс продолжит работу в команде. Латвийский специалист возглавил тольяттинский клуб в сентябре 2015 году. В регулярном чемпионате минувшего сезона "Лада" заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и второй год подряд при Аболсе не пробилась в плей-офф.

– Думаю, официальная информация будет через два-три дня, – цитирует ТАСС Шляхтина. – С большой долей вероятности Аболс продолжит работу на своем посту.