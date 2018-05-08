Дмитрий Шляхтин: "Потеря "Лады" - это колоссальная политическая ошибка"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает большим ударом вылет "Лады" из КХЛ. В интервью "СЭ" он отметил, что это случилось из-за полностью бюджетного финансирования клуба.

– "Лада" вылетела в первую очередь из-за 100-процентного бюджетного финансирования. Хотя это, считаю, большой удар, – подчеркнул Шляхтин. – За шесть лет Николаем Ивановичем было построено 17 арен в Самарской области. И в регионе реально хоккейный бум. Но та пирамида, во главе которой должна была быть "Лада", теперь разрушена. Считаю, что это колоссальная политическая ошибка. У нас же ничего хоккейного нет и в соседних субъектах – ни в Оренбурге, ни в Саратове, ни в Ульяновске.

– Спасти ее было возможно?

– Еще когда Дмитрий Игоревич пришел на свой пост, я говорил ему, что в хоккее есть такой риск. Увы, так все и вышло. Когда он встретился с Геннадием Тимченко, то услышал, что полное бюджетное финансирование – это камень преткновения. Тимченко сказал, что можно вернуться к разговору, когда мы найдем внебюджетные источники. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шляхтина - скоро в "СЭ"