20:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Шляхтин: "Лада" остается в КХЛ"

0
0
0
1

Вице-президент "Лады" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб останется в КХЛ на следующий сезон. Команда идет предпоследней в Восточной конференции за семь матчей до завершения регулярного чемпионата. Ранее сообщалось о серьезных долгах клуба по зарплате. 

- "Лада" будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - "Лада" – молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной детско-спортивной школе, который без безумных денег добивался результатов. Был период, когда все это дело было развалено, а сейчас школа восстановлена. Рассчитываем, что мы будем выстраивать политику на своих воспитанниках. Да и в этом сезоне мы успешно сыграли с ведущими клубами страны.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170124/1115358900.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

тренера меняй, хоть он конечно и неплох...

21:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ