Дмитрий Шляхтин: "Лада" остается в КХЛ"

Вице-президент "Лады" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб останется в КХЛ на следующий сезон. Команда идет предпоследней в Восточной конференции за семь матчей до завершения регулярного чемпионата. Ранее сообщалось о серьезных долгах клуба по зарплате.

- "Лада" будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - "Лада" – молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной детско-спортивной школе, который без безумных денег добивался результатов. Был период, когда все это дело было развалено, а сейчас школа восстановлена. Рассчитываем, что мы будем выстраивать политику на своих воспитанниках. Да и в этом сезоне мы успешно сыграли с ведущими клубами страны.