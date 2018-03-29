Дмитрий Шляхтин: "Контракт Вдовина с "Ладой" завершен, Аболс вряд ли нужен команде в ВХЛ"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что в контракте генерального директора "Лады" Владимира Вдовина есть пункт о расторжении соглашения, если команда не попадает в плей-офф КХЛ. Однако, по его словам, окончательное кадровое решение будет приниматься руководством региона. Также Шляхтин рассказал о ситуации с главным тренером Артисом Аболсом.

- У Вдовина в контракте было прописано, если команда не выходит в плей-офф, то контракт с ним будет расторгнут, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Мы еще не обсуждали ни с кем эти темы, решение будет губернатор утверждать еще. Но по факту контракт закончился, и в нем была такая история.

По Аболсу, насколько я помню, "1+1" контракт был, но вы прекрасно понимаете, что тренер Аболс в ВХЛ не нужен.