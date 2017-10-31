Дмитрий Шляхтин: "Категорически не согласен с исключением "Лады" из КХЛ"

Вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин выступил против исключения клуба из КХЛ. Руководство лиги планирует, что три худшие по рейтингу клуба покинут ее по завершении сезона. На данный момент тольяттинцы занимают последнее место в турнирной таблице.

– Категорически не согласен с таким развитием событий, этого быть не должно. Исключение "Лады" из КХЛ станет огромным шагом назад для клуба и всего хоккея в Самарской области", – приводит ТАСС слова Шляхтина. – Разве пойдет на пользу российскому хоккею, что клуб с такой историей, собственной детско-юношеской школой, армией болельщиков исключат из лиги? "Лада" хочет играть в КХЛ, у нас есть современная ледовая арена, бюджет, поддержка областных властей, огромный интерес зрителей.

"Лада" – клуб с богатыми традициями, Тольятти – город хоккейный, команду очень любят, на ее матчи приезжают болельщики со всей Самарской области. Средняя заполняемость домашних матчей в Тольятти – свыше 90 процентов. На последней домашней игре в Тольятти был практически аншлаг, наверное, 99 процентов от вместимости арены.

Знаю, что после первого исключения "Лады" из лиги система подготовки игроков в области фактически была разрушена, все разбежались, более– менее талантливые мальчишки стали уезжать в другие регионы, где были команды КХЛ. Мы возродили детско-юношескую школу, она работает, постепенно крепнет.

У команды есть финансирование, она все также значима для региона, есть поддержка от областных властей. Хочется отметить, что "Лада" действительно крайне важна для региона, за существование такой команды на просторах КХЛ действительно нужно бороться. Напомним, что рейтинг команд составляется исходя из данных критериев: спортивные показатели, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, наличие государственного финансирования, заполняемость арены, своевременность выплаты зарплат игрокам, вместимость дворца и потенциал локального рынка.