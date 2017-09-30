Дмитрий Шляхтин: "До нового года изменений в тренерском штабе "Лады" не планируется"

Министр спорта Самарской области и вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин заявил, что до конца этого года в клубе не планируются изменения в тренерском штабе. Напомним, что клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 16 встречах. Главным тренером "Лады" является латвийский специалист Артис Аболс.

– Никаких изменений в тренерском штабе не планируется, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Думаю, что до нового года точно ничего не произойдет. В последних двух матчах команда победила "Сочи" и уступила в овертайме "Салавату Юлаеву", будем работать дальше.