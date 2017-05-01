Дмитрий Шляхтин: "Аболс остается в "Ладе"

Вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин заявил, что главный тренер Артис Аболс продолжит работу с командой. Однако руководитель отметил, что в случае отсутствия результата в следующем сезоне, латвийский специалист будет уволен. В минувшем сезоне "Лада" заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровыми, Вдовиным, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется. Мое мнение было – 50 на 50. С одной стороны, я за стабильность, но с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть.