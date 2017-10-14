Дмитрий Шикин: "Не имел злого умысла нанести травму Артюхину"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (3:4 Б) отметил, что у него не было злого умысла нанести травму нападающему москвичей Евгению Артюхину. Напомним, что голкипер получил "5+20" за удар клюшкой между ног.

– У меня ни в коем случае не было умысла нанести Артюхину травму, – цитирует ТАСС Шикина. – Была такая игра, где борьба на каждом уголке площадки. Боролись с ним, получилось, что судьи так расценили этот момент.

Спасибо ребятам, что не бросили играть, а сплотились и почти выиграли этот матч. Не было эйфории после победы над СКА. Много эмоций отняла та игра, но "Динамо" – это серьезный клуб, на такие матчи выходишь, как на последний бой.