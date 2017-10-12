Дмитрий Шикин: "Матч со СКА стоил семи очков минимум"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин после победы над СКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что вся команда осталась очень довольна результатом. Он также добавил, что игроки сплотились и смогли прервать победную серию санкт-петербургской команды.

– Был очень тяжелый матч. Ребята играли очень самоотверженно, большое спасибо команде, что каждый принимал шайбу на себя, много блокированных бросков, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Шикина. – Играли одной командой, очень рад, что победили.

– И победная серия СКА, и ротация в составе. Как удалось избежать проблем с настроем на игру?

– Как я думаю, это был такой психологический трюк нашего тренерского штаба. Все ребята очень сплотились, очень хорошо, что так получилось, смогли сыграть на команду, вырвать победу и прервать серию СКА. Очень рад, что у нас это получилось.

– Многим ребятам приходили сообщения с поздравлениями из разных городов страны. У вас такая же история?

– Да, после игры взял телефон, а у меня уже было 18 непрочитанных сообщений от разных людей. Все рады, все поддерживали. Позвонил родителям в Электросталь, они вообще сказали, что сегодня весь город будет гудеть (смеется)! Это очень приятно, рад, что все так получилось.

– Для вас начало было не сильно приятным, был гол, пропущенный в меньшинстве…

– На самом деле, хорошо, что они не смогли забить больше. Самоотверженно играли наши ребята, очень правильно выполняли тренерскую установку. Хорошо, что смогли выстоять и сыграть на результат.

– Есть парадокс, природа которого интересна всем: можно проиграть командам из нижней части таблицы, но выиграть у СКА на выезде?

– Не знаю, наверное, эта игра стоила 7-ми очков минимум. Нам нужны очки сейчас, мы боремся за плей-офф. Прошло много игр, команды набрали ход. Хорошо, что мы после игры со "Слованом" смогли собраться и показать хорошую игру.

– Впереди матч с "Динамо". Не будет ли каких-то проблем с настроем, недооценки?

– Если честно, то все команды в лиге специфические. Нет недооценки в матчах с другими командами, мы всегда настраиваемся на победу. Думаю, что с "Динамо" будет игра "от ножа".