Дмитрий Шикин: "Локомотив" - удобный для меня соперник"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин после поражения от "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3) отметил, что ярославская команда является для него удобным соперником. Также он поблагодарил партнеров за помощь по ходу встречи.

– Был готов к матчу, - цитирует пресс-служба клуба Шикина. - "Локомотив" – моя команда, я против них играл много раз и не пропускал. Удобный для меня соперник, матчи против них хорошо складываются для меня. Сначала входил в игру после того, как вышел на лед. Хорошо, что мне помогли ребята, не было каких-то серьезных провалов. Потом пошла равная игра, соперник действовал на контратаках, но все равно было удобно играть. Тяжело ли было сохранять тонус? Вратарю нелегко играть, когда мало бросков. Физически и психологически нужно себя поддерживать. Старался в игровых паузах как-то разминаться. Рад, что помог команде, чем мог.