Дмитрий Семин вернулся в "Торпедо"

Центральный нападающий Дмитрий Семин вновь будет выступать за "Торпедо", информирует клубная пресс-служба.

35-летний форвард – трехкратный серебряный призер чемпионата страны в составе "Локомотива" и "Авангарда", обладатель Кубка континента и победитель юниорского чемпионата мира 2001 года.

Семин уже выступал за команду из Нижнего Новгорода с 2015 по 2017 годы. За эти два сезона он набрал 73 (26+47) очка.