19:17 | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Семин вернулся в "Торпедо"

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Центральный нападающий Дмитрий Семин вновь будет выступать за "Торпедо", информирует клубная пресс-служба.

35-летний форвард – трехкратный серебряный призер чемпионата страны в составе "Локомотива" и "Авангарда", обладатель Кубка континента и победитель юниорского чемпионата мира 2001 года.

Семин уже выступал за команду из Нижнего Новгорода с 2015 по 2017 годы. За эти два сезона он набрал 73 (26+47) очка.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/14959-dmitrij-semin-vozvraschaetsja-v-torpedo.html​

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