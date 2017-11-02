Дмитрий Саюстов: "Надо догонять соперников, в плей-офф пробиваться"

Нападающий "Адмирала" Дмитрий Саюстов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (4:0) отметил, что игроки стали чаще бросать. По его словам, впереди сложная домашняя серия.



– Надо догонять соперников, в плей-офф пробиваться. Помогли вот Ване Налимову на ноль сыграть, – цитирует Саюстова официальный сайт "Адмирала". – Жалко, что первые две встречи домашней серии проиграли. Стали чаще бросать с любых позиций, пошли голы, победы в последних двух играх. Впереди пауза: отдохнем, много травмированных ребят, да и у здоровых болячек накопилось. Впереди сложная домашняя серия, еще более именитые противники приедут.