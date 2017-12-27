Дмитрий Саюстов: "Было очень приятно оказаться в такой команде, как "Салават"

Нападающий "Салавата Юлаева" Дмитрий Саюстов отметил, что будет делать все возможное, чтобы улучшить игру и побеждать вместе с уфимской командой. Форвард также добавил, что очень рад переходу в "Салават".

– Когда узнали о переходе, очень обрадовались, – цитирует клубная пресс-служба Саюстова. – Было очень приятно оказаться в такой команде, где все на высшем уровне. Так что, я очень рад этому переходу. Буду делать все возможное, чтобы улучшить игру и побеждать вместе с командой.

– Провели первые тренировки с "Салаватом Юлаевыем". Какие впечатления?

– Европейский подход. У нас тоже был тренер-европеец, похожи где-то манеры тренировок. Тренировки быстрые. В принципе, ничего нового. Конечно, будет сейчас по тактике немного тяжеловато в первые игры, но чем быстрее поймем, тем нам будет легче.

– С кем из игроков "Салавата" были знакомы до этого?

– Во-первых, с Антоном Бурдасовым. Мы из Челябинска, из одного города. Летом всегда здорово общаемся. А так, многих ребят здесь знаю, перечислять не буду, чтобы никого не обидеть – человек семь-восемь точно знаю здесь. Поиграл со многими, пересекались в разных командах, так что с адаптацией проблем не будет. Тем более, что мы пришли вместе с Вовой, Ваней и, как известно, Оскарс тоже сюда приедет.

– С кем из крайних нападающих вы бы хотели дебютировать сегодня?

– Конечно, с Вовой Ткачевым. (улыбается) Потому что мы вместе играем два года, я уже понимаю, где и что от него ожидать. И Антон Бурдасов сейчас с нами играет. У него бросок достаточно сильный и мощный. В "Тракторе" у нас неплохо получалось. Я думаю, все пазлы сложились.

– Как оцените свою физическую форму и готовность?

– Конечно перерыв сказывается и время другое во Владивостоке. Но опыт есть, как с этим справляться. Переживем, все нормально будет.