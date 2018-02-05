Дмитрий Саутин: "Святое имя - ЦСКА…"

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин рассказал о том, что ЦСКА - это его любимая команда. По его словам, в армейском клубе сейчас много молодых игроков, которым необходимо прогрессировать.



- Армейцы Москвы – большие молодцы, - цитирует пресс-служба КХЛ Саутина. - Идут вверху турнирной таблицы. Слежу за своей любимой командой постоянно. И скажу так: ЦСКА, который был раньше, и сейчас – вещи разные. Но все равно находится в лидерах



Конечно, это все осталось. Народ не просто так ходит поболеть за родную команду. Армейский дух присутствует, безусловно. Святое имя – ЦСКА… В апреле будем отмечать 95-летие. Согласитесь, цифра весомая. Уже стольких великих мастеров воспитали! Можно перечислять и перечислять.



Сейчас в ЦСКА играет немало молодых хоккеистов. Здорово! Нужно прогрессировать. Кто-то себя уже проявил, кто-то – пока еще нет. Всему своё время. Помню по себе. Когда приходишь в команду – глаза горят. Ты хочешь многое сделать, но не всё получается сразу. Наступит момент – и пойдёт как по маслу. Если ты к этому стремишься и будешь отдавать свои силы. Как говорится, надо выждать. И потом зритель тебя заметит, запомнит. Начнет поддерживать и болеть.