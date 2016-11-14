17:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Рябыкин: "Не переживаю из-за акклиматизации перед игрой с "Амуром"

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Тренер "Авангарда" Дмитрий Рябыкин перед матчами регулярного чемпионата КХЛ на выезде с "Куньлунем", "Адмиралом" и "Амуром" отметил, что не переживает по поводу акклиматизации. По словам наставника, главное – это настрой.

– Раскатки перед матчем с "Куньлунем" не будет, ребята должны отдохнуть, прийти в себя. А так, все по программе, – цитирует Рябыкина официальный сайт "Авангарда". – Мы прилетаем фактически в ночь перед игрой, это вынужденная мера, поскольку аэропорт Шанхая принимает чартеры только с 2 до 6 часов. По-другому никак.

Если честно, не переживаю по поводу того, что в игре с "Амуром" накроет акклиматизация. Главное, чтобы ребята нормально себя настраивали, тогда акклиматизация не должна сказаться.

Я думаю, все игры будут неприятными. И "Куньлунь", и "Адмирал" наступают нам на пятки. Это будут игры за шесть очков. "Куньлунь" – очень хорошая команда, там две качественные пятерки иностранцев, которые делают результат.

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