Дмитрий Огурцов: "Я погорячился. Ни к коем случае не хотел ставить под сомнение работу судей"

Защитник "Нефтехимика" Дмитрий Огурцов прокомментировал драку во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:1). По словам хоккеиста, он говорил на эмоциях и не хотел ставить под сомнение работу судей.

- После вчерашней игры с "Ак Барсом" при общении с журналистами мною был затронут эпизод, связанный со стычкой с игроком соперника Михаилом Глуховым, - приводит пресс-служба клуба слова Огурцова. - Сама игра, как и у всех участников этого поединка, держала меня в напряжении и разговор с прессой проходил на эмоциях. Уже позднее, когда все эмоции улеглись, понял, что я погорячился. Я ни к коем случае не хотел ставить под сомнение работу судей и, подчеркиваю, что высказался на эмоциях.

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