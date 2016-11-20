Дмитрий Обухов: "Вся команда поздравила с юбилейной шайбой за "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Обухов, забросивший сотую шайбу за казанскую команду в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (5:3), в интервью пресс-службе клуба отметил, что работал на тренировках и ждал юбилейного взятия ворот. По словам форварда, сотую шайбу он оставил себе на память.

– Вы забили сотый гол за "Ак Барс". Насколько это было для вас важно?

– Да я вообще-то забил в игре с "Металлургом" в Магнитогорске, но ее не защитали судьи, отобрали гол. На тренировках отрабатывал броски, работал, и вот результат. Пришел тот день, когда я забил, рано или поздно это все равно бы случилось. Надо было работать, верить и ждать.

– В раздевалке вас поздравили?

– Да, конечно же. Команда вся, тренерский штаб, сервисмены – все отметили успех.

– Вы сыграли этот матч в звене с Малыхиным. Не мешает частая смена центрфорварда?

– Да мне без разницы с кем играть по сути то. С кем поставят с тем и сыграю. Все друг друга знаем. Сыграемся, немного времени нужно было. Но так все нормально, свыкнемся.

– Федор Малыхин забрал шайбу после гола, он вам ее передал?

– Да, я сам его попросил взять шайбу. Я коллекционирую шайбы, иногда дарю. С этой что сделаю пока не решил, но применение найдется.