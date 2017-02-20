Дмитрий Квартальнов: "Йокерит" - тяжелый и интересный соперник"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов в преддверии старта плей-офф поделился мнением о "Йокерите". Также наставник рассказал, смогут ли помочь команде травмированные игроки.

– "Йокерит" – тяжелый и интересный соперник, – сказал Квартальнов.

– В этом сезоне вы дважды им проиграли. Почему не удавалось одолеть эту команду?

– Мы помним о тех поражениях. Игроки ЦСКА были недостаточно хороши в тех матчах, чтобы победить, и мало забивали. Но это было начало сезона, самые первые матчи.

– Готов ли играть Светлаков, который сегодня тренировался?

– Да, я думаю, он будет играть.

– А какова ситуация по Кузьменко и Основину?

– Мы пока остановились на тех ребятах, которые были сегодня в составе. А там посмотрим. Думаю, все будут играть.

– Несколько раз вы говорили о том, что хотели бы, чтобы судьи давали играть, как в матче с "Торпедо"…

– Судьи сами все прекрасно понимают. Могу только отметить, что многие матчи третьего периода арбитры хорошо судили. Давали играть.

– Все знают, что команда, выигравшая регулярку, не побеждает в плей-офф. Как к этому относитесь?

– Это ваши предположения. Мы будем играть. Не знаю. Наша команда хочет выиграть в каждом матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)