Дмитрий Квартальнов: "Впервые в сезоне дважды подряд сыграли на ноль"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (3:0) остался доволен игрой команды. По его словам, молодежь раскрепостилась.

– Хорошая игра. Впервые в сезоне дважды подряд сыграли на ноль, – цитирует Квартальнова официальный сайт клуба. - Сегодня у нас также первый гол в меньшинстве – можно сказать, два рекорда для нашей команды. Молодежь раскрепостилась: хорошее движение, хороший хоккей показывает, страсть появилась, надо продолжать в том же духе. В третьем периоде нахватали ненужных удалений, Александр Судницин нам помог, сыграли на ноль.

Перерыв будет проблемой? Четыре года назад, когда была Олимпиада в Сочи, плей-офф был ничем не хуже, чем в другие сезоны. Сейчас такая же ситуация. Все же заранее знали о паузе, у всех есть какой-то план – отдохнуть, потренироваться.