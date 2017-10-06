Дмитрий Квартальнов: "В Ярославль приехал голодным до большой работы"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов в интервью "Известиям" отметил, что быстро принял решение возглавить ярославцев. По мнению наставника, важно бережно отнестись к том, что после себя оставил Алексей Кудашов.

- Когда вы получили предложение от "Локомотива"?

- Вечером накануне матча с "Динамо".

- Сколько времени ушло на переговоры?

- Точно не скажу, да это сейчас и не важно. Понятно, что на принятие решения времени было мало, но мы достаточно быстро и обстоятельно поговорили с президентом "Локомотива" Юрием Яковлевым и обозначили базовые принципы совместной работы, после чего пришли к соглашению, и уже на следующее утро я был представлен команде и начал погружаться в дела. Тем более до матча с "Динамо" оставалось меньше суток.

- В межсезонье как минимум два клуба - "Авангард" и "Сибирь" - публично подтверждали интерес к вам. Почему не удалось их возглавить?

- Меня в это время никто никуда не звал (улыбается). Так что не могу ничего вам сказать. Могу только отметить, что пауза была мне очень полезна. Я ведь никогда не имел длительных перерывов в работе. После завершения карьеры хоккеиста сразу же перешел на тренерскую работу, а между "Северсталью", "Сибирью" и ЦСКА тоже не было пауз. Так что в последние месяцы я переживал довольно необычные эмоции. И рад, что так сложилось. Чуть-чуть отойти в сторону и отдохнуть было очень полезно.

- Чем вы занимались в эти полгода?

- Отдыхал. Только отдыхал. Впервые в полной мере мне удалось насладиться морем. Причем у нас, в России - я отдыхал на Черном море. Ощущения непередаваемые. Это наполняет новыми силами, так что в Ярославль я приезжаю по-хорошему голодным до большой работы.

- Когда "Локомотив" можно будет называть командой Квартальнова?

- Не знаю. Вообще не хочу сейчас давать каких-то обещаний в этом плане. Важно бережно отнестись к тому, что оставил после себя Алексей Кудашов. Я могу многократно поблагодарить его за проделанную работу. В "Локомотиве" им оставлена очень серьезная и обученная команда. Поэтому нужно осторожно производить какие-то изменения. Если они, конечно, понадобятся.

- "Локомотив" известен работой своей школы. В командах уровне КХЛ постоянно закрепляются ярославские воспитанники. Перед вами ставили задачу продолжать эту линию?

- Мы говорили об этом с президентом клуба. В дальнейшем обсуждение этого вопроса продолжится. Безусловно, на лед должны выходить сильнейшие. Но почему бы среди них не оказаться местным ребятам? Тем более многие из них действительно очень талантливы и хорошо подготовлены местной школой.