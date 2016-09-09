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Дмитрий Квартальнов: "У ЦСКА не получился первый период"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (2:1) отметил равный характер встречи, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ. Специалист заявил, что его команде немного не удался первый период.

– Равная игра, – начал Квартальнов. – Немного не получился первый период. Обменялись шайбами в большинстве, но смогли забросить на одну шайбу больше. Доволен игрой с таким соперником.

– За что удалили Ожиганова?

– Он бы возмущен. Был проброс, а лайнсмен не свистнул.

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