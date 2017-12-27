Дмитрий Квартальнов: "Третья шайба "Трактора" - это ошибка. Наш игрок менялся, форвард убежал"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от "Трактора" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные провалили первый период, не использовав выгодные моменты.

– "Трактор" с победой! Немножко провалили первый период, когда хозяева имели очень много возможностей, – цитирует сайт "Трактора" Квартальнова. – Потом перестроились, и где-то надо было потерпеть, но в третьем была ошибка, которая привела, к сожалению, к проигрышу.

– В каких компонентах "Трактор" был сильнее вашей команды?

– Ни в каких. Третья шайба – это ошибка. Игрок сменялся и форвард убежал. Просто уехал один на один. Мы из-за этого проиграли матч.