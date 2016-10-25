09:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Телегин выходит на другой уровень"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов отметил, что нападающему Ивану Телегину требуется определенное время, так как он сейчас выходит на новый уровень. Телегин набрал 5 (1+4) очков в 15 матчах за ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. Форвард делит последнее место в команде по показателю полезности ("0").

– Телегин выходит на другой уровень, ему сейчас нужно где-то перетерпеть, переждать и работать, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – Ему надо делать те вещи, которые он умеет делать, те вещи, благодаря которым он и попал в сборную России. Он может играть, может забивать. Надо немножко потерпеть, все-таки для него все не так просто сложилось в межсезонье, это психология. Парень он серьезный, все будет нормально.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161025/1111296738.html

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