Дмитрий Квартальнов: "Такая победа над "Авангардом" была очень нужна ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:2) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Специалист отметил, что у армейцев еще много работы, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Мы, конечно, довольны игрой и результатом, – начал Квартальнов. – Я считаю, неплохо мы играли сегодня. Команда сработала. Может, у кого-то что-то не получалось, у кого-то получалось, но мы держали нить игры. Хорошая победа. Такая нам очень нужна сейчас.

– Что случилось с большинством?

– Сколько там, два на пять сегодня у нас удалений? Есть проблема с большинством. Понимаете, мы варьируем состав, идет ротация. Мы идем по своему пути, но мы понимаем эту проблему. Думаю, мы поднаиграем определенных людей. У нас есть ребята, которые играют на большинстве, но они, к сожалению, все травмированы. Три иностранца. А они бы дали нам хорошее большинство. Да Коста от синей линии, Бен, Грег, играющий под воротами. Мы знаем проблему, но мы осознанно на нее идем.

– Как оцените первую игру Попова против Омска? Какие роли у него в команде?

– Он выполняет лидерские функции. Сегодня гол забил, молодец. Он больше волновался в Москве, а сегодня нормально сыграл. Забил важный гол, доволен им.