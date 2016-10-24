17:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Соперники очень грубо играют против ЦСКА"

0
0
0

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов считает, что армейцы продолжают терять хоккеистов вследствие грубой игры соперников. 20 сентября форвард красно-синих Бад Холлоуэй получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (0:4). С тех пор канадец ни разу не вышел на лед.

– В том эпизоде с Холлоуэем арбитр стоял очень близко, но хоккеиста "Барыса" даже не удалили, только потом он три игры получил, – приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. – Три игры, а у нас парень уже больше месяца пропустил! Ведущий игрок вылетел, игрок большинства, а потом говорят, что у ЦСКА проблемы, кризисы, завалы какие-то. Вот где на самом деле проблема нашей команды, проблема, когда мы теряем парней, потому что идет конкретная, реальная грязь. Вот с чем нужно бороться.

Отметим, что Иван Кучин, нанесший травму Холлоуэю, помимо трехматчевой дисквалификации был наказан денежным штрафом.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161024/1111274802.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ