09:33 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "СКА - крутая команда"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов считает, что его команда готова к поединку регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Матч состоится сегодня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19.30 по московскому времени.

– СКА – крутая команда. Это очень хороший соперник, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – И по подбору игроков, и по всему остальному. Но вы думаете, есть непобедимые команды? Я так не думаю. Посмотрим, вечером все увидим. Мы полностью готовы к матчу, в том числе физически.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161121/1112541279.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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LTZ

О, начались завывания "Газпром всё купил". Уже до матча. Симптом.

10:16

Эрмин

Где коммент ?

09:51

Эрмин

До обалдения крутая.Второй раз перед встречей с нами пропускает игровой день. Продули Автомобилисту-и отдыхать до ЦСКА. А москвичи ещё с Барысом посражались. На всякий случай. Бороться надо за команду,а не дифирамбы петь жуликам !

09:48

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