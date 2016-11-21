Дмитрий Квартальнов: "СКА - крутая команда"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов считает, что его команда готова к поединку регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Матч состоится сегодня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19.30 по московскому времени.
– СКА – крутая команда. Это очень хороший соперник, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – И по подбору игроков, и по всему остальному. Но вы думаете, есть непобедимые команды? Я так не думаю. Посмотрим, вечером все увидим. Мы полностью готовы к матчу, в том числе физически.
LTZ
О, начались завывания "Газпром всё купил". Уже до матча. Симптом.
10:16
Эрмин
Где коммент ?
09:51
Эрмин
До обалдения крутая.Второй раз перед встречей с нами пропускает игровой день. Продули Автомобилисту-и отдыхать до ЦСКА. А москвичи ещё с Барысом посражались. На всякий случай. Бороться надо за команду,а не дифирамбы петь жуликам !
09:48