Дмитрий Квартальнов: "Северсталь" играла очень неплохо"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов - о матче с "Северсталью" (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы знали, что "Северсталь" сейчас находится на ходу, в очень хорошей форме. И сегодня она играла очень неплохо, - цитирует специалиста официальный сайт "Северстали". - Понятно, что четвертая выездная встреча. Мне не понравился в нашем исполнении второй период. Он выпал: мы перестали делать то, что должны были делать. И где-то нас Салак держал в игре, дал нам шансы. Первый и третий период был довольно-таки неплохой. Это ситуация понятна. В команде находится много молодых мальчишек.

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