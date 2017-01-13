Дмитрий Квартальнов: "Пусть комментаторы во время Матча звезд попробуют, насколько тяжел тренерский хлеб"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов признался, что ему интересно поработать в тандеме с Денисом Казанским у руля команды дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ. Также он заявил, что готов выйти в эфир во время игры.

– Честно говоря, был не в курсе того, что стал тренером одной из команд на Матч звезд и тем более того, что буду работать вместе с Денисом Казанским, – цитирует пресс-служба лиги Квартального. – Что ж, это здорово, это веление времени. Главное, чтобы сработало. Я смотрю, формат матча меняется, и это тоже хорошо. Когда голов слишком много – это, наверное, приедается. И вот теперь – новинки, и в структуре матча, и на тренерской скамейке. Пусть комментаторы попробуют, насколько тяжел наш тренерский хлеб. Он, конечно, будет несколько другой на вкус, но все равно интересно.

А с обязанностями мы с Денисом как-нибудь разберемся, расставим приоритеты. Может, и он возьмет бразды правления в свои руки. Хотя ему, наверное, надо будет еще и в эфир выходить. Если надо, это и я смогу сделать. У нас сейчас даже в матчах чемпионата это практикуется – тренеры прямо рядом со скамейкой дают комментарии. Какие-то еще "фишки"... Наверное, придумывать их – не мое. А вот подхватить – нет проблем.