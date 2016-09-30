Дмитрий Квартальнов: "Пусть игрок придет в банк, а работодатель ему "недонастроится" зарплату заплатить"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов выразил разочарование игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (1:2 Б). По его словам, нехватка настроя на такую встречу неприемлема.

– Мы показали очень слабую игру, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Квартальнова. – Недонастрой? Такое интересное понятие. Что это такое вообще? Когда зарплату человек получает, пусть он пойдет в банк и недонастроится. Работодатель скажет, что недонастроился ему сегодня заплатить. Нормально это будет? Думаю, было бы здорово. Понятно, что мы состав меняем, ищем свою игру. Но такие вещи неприемлемы. Нужно уважать любого соперника. В лиге нет слабых команд.