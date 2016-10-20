Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (2:3 Б) отметил, что команде не хватило всего понемногу в разных компонентах игры. По словам специалиста, он не может упрекнуть своих подопечных в отсутствии самоотдачи.

– Поздравляю "Сибирь" с победой, – приводит пресс-служба новосибирского клуба слова Квартальнова. – Мы сегодня играли хорошо, но где-то вратарь не совсем здорово действовал на последнем рубеже, где-то оборона недоглядела, где-то не получилось у нападающих. В частности, соперник сумел забросить пару быстрых шайб в большинстве. Но ребята молодцы, старались.