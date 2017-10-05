Дмитрий Квартальнов: "Предпочел бы встретиться с ЦСКА попозже"

Новый главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов в интервью "Р-Спорт" признался, что предпочел бы встретиться с ЦСКА чуть позже. Поединок между ярославцами и его бывшим клубом состоится 9 октября.

– Вы сказали, что 9 октября вас ждет обычный матч, но согласитесь, что это определенная ирония судьбы? Вы ушли из ЦСКА после поражения в Ярославле, и первый матч, к которому реально будете готовить "Локомотив", проведете против армейцев.

– Получается так, да. Интересно будет, и вообще интересное время началось. Здорово, что следующий матч с ЦСКА, хотя я бы попозже предпочел с ними встретиться. Но выбирать же не приходится, что есть, то есть.

– Мы ждем, что "Локомотив" будет похож на ваш ЦСКА?

– (Улыбается) Давайте, вы подождите такие выводы делать. Это другая команда, это другие люди.