23:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Повезло, что ЦСКА переломил ход игры"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы на "Ак Барсом" (4:2) отметил, что его команда впервые в этом сезоне выиграла третий период, а также высказал мнение по поводу удаления Богдана Киселевича.

– Плюс в том, что мы выиграли третий период, в этом сезоне и это было первый раз. Нам где-то повезло, но ребята провалили немного второй период, когда соперник добавил. Мы не справлялись. Еще раз говорю, было везение, что мы переломили ход игры.

– Хочется узнать ваше мнение по поводу удаления Богдана Киселевича. Не удивил столь жесткий вердикт судей?

– Там была травма. Тут надо посмотреть. Это решение спорное. Я сказал судье – посмотри, может, это четыре минуты? Но арбитрам виднее. Если игрок подставляется – это одно, если идет удар – другое. Это спорный момент, потому что была травма. Судьи приняли такое решение. (Елега ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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