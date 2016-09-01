Дмитрий Квартальнов: "Повезло, что ЦСКА переломил ход игры"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы на "Ак Барсом" (4:2) отметил, что его команда впервые в этом сезоне выиграла третий период, а также высказал мнение по поводу удаления Богдана Киселевича.

– Плюс в том, что мы выиграли третий период, в этом сезоне и это было первый раз. Нам где-то повезло, но ребята провалили немного второй период, когда соперник добавил. Мы не справлялись. Еще раз говорю, было везение, что мы переломили ход игры.

– Хочется узнать ваше мнение по поводу удаления Богдана Киселевича. Не удивил столь жесткий вердикт судей?

– Там была травма. Тут надо посмотреть. Это решение спорное. Я сказал судье – посмотри, может, это четыре минуты? Но арбитрам виднее. Если игрок подставляется – это одно, если идет удар – другое. Это спорный момент, потому что была травма. Судьи приняли такое решение. (Елега ГРИГОРЬЕВСКАЯ)