Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (3:6) отметил, что его команда сыграла хорошо, но посетовал на индивидуальные ошибки своих хоккеистов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– После игры поблагодарил команду в раздевалке, потому что мы играли хорошо, – сказал Квартальнов. – Но индивидуальные ошибки... Со СКА нельзя делать такие вещи. Ребята сражались, бились, но подвела игровая дисциплина, надо работать над этим. Есть еще одна игра в запасе в Москве, а пока проигрываем СКА 1-2.

– Прокомментируйте, пожалуйста, нападение Телегина на Шестеркина.

– Как сказал Олег Валерьевич Знарок: "Пусть судьи разбираются".