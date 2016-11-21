22:29 21 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов:
"Поблагодарил ЦСКА за игру против СКА"

0
0
0
1

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (3:6) отметил, что его команда сыграла хорошо, но посетовал на индивидуальные ошибки своих хоккеистов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 6:3. Александр ДЕРГАЧЕВ (№92) против Михаила НАУМЕНКОВА.СКА - ЦСКА: Шестеркина в обиду не дали

– После игры поблагодарил команду в раздевалке, потому что мы играли хорошо, – сказал Квартальнов. – Но индивидуальные ошибки... Со СКА нельзя делать такие вещи. Ребята сражались, бились, но подвела игровая дисциплина, надо работать над этим. Есть еще одна игра в запасе в Москве, а пока проигрываем СКА 1-2.

– Прокомментируйте, пожалуйста, нападение Телегина на Шестеркина.

– Как сказал Олег Валерьевич Знарок: "Пусть судьи разбираются".

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эрмин

Позорно слил уже выигранный полуфинал два года назад,в минувшем сезоне провалил победную игру против Магнитки. И опять пустая болтовня при неумении организовать игру на протяжении всего матча.

23:05 21 ноября

spetrov

Гаттузо зол! (если там не прочитаешь), обрати внимание, и Квартальнов после матча заявил, что "подвела игровая дисциплина". Т.е. с одной стороны, мы с тобой правильно нащупали, где собака порылась. А с другой стороны, это не было его установкой.

22:52 21 ноября

Материалы других СМИ