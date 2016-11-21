Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (3:6) отметил, что его команда сыграла хорошо, но посетовал на индивидуальные ошибки своих хоккеистов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– После игры поблагодарил команду в раздевалке, потому что мы играли хорошо, – сказал Квартальнов. – Но индивидуальные ошибки... Со СКА нельзя делать такие вещи. Ребята сражались, бились, но подвела игровая дисциплина, надо работать над этим. Есть еще одна игра в запасе в Москве, а пока проигрываем СКА 1-2.
– Прокомментируйте, пожалуйста, нападение Телегина на Шестеркина.
– Как сказал Олег Валерьевич Знарок: "Пусть судьи разбираются".
Эрмин
Позорно слил уже выигранный полуфинал два года назад,в минувшем сезоне провалил победную игру против Магнитки. И опять пустая болтовня при неумении организовать игру на протяжении всего матча.
23:05 21 ноября
spetrov
Гаттузо зол! (если там не прочитаешь), обрати внимание, и Квартальнов после матча заявил, что "подвела игровая дисциплина". Т.е. с одной стороны, мы с тобой правильно нащупали, где собака порылась. А с другой стороны, это не было его установкой.
22:52 21 ноября