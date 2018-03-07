Дмитрий Квартальнов: "Победителя в играх серии "Торпедо" - "Локомотив" определяла тонкая грань"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после четвертого матча серии плей-офф КХЛ против "Торпедо" (3:2 ОТ) отметил, что для железнодорожников серия оказалась очень полезной. Специалист также добавил, что все игры победителя определяла очень тонкая грань.

- Была очень хорошая серия, для нас с Петерисом Скудрой – очень принципиальная, - цитирует "РИА Новости" Квартальнова. - Несмотря на счет в серии, все матчи победителя определяла очень тонкая грань. Даже сегодня, если посмотреть овертайм, то нас наш вратарь Алексей Мурыгин удержал в игре, мы пропустили пару тройку опасных атак

Серия оказалась очень полезной для нас, у нас есть немало молодых игроков, для которых это очень большая школа, потому что раньше они не участвовали в плей-офф. Очень хорошо, что был такой надрыв в каждом матче, это им будет в плюс.

Серия была, конечно, интересная, но мы очень рады, что удалось завершить ее побыстрее. Перерыв для нас не страшен, мы знаем, как готовиться к следующей серии.