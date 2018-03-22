Дмитрий Квартальнов: "По всему матчу было видно, что мы уступаем СКА"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов подвел итоги пятого матча серии со СКА, в котором ярославцы уступили со счетом 1:3 и вылетели из плей-офф Кубка Гагарина.

– Будем работать, у нас появляется большой опыт у молодых ребят. Они немного посмотрели, как играть против такой команды.

– Правда, что с вами подписан контракт на следующий сезон?

– Спросите об этом у руководства.

– В третьем периоде у "Локомотива" будто кончились силы. Устали?

– Это было не только в концовке, по всему матчу было видно, что мы уступаем. СКА владел инициативой, правильно Олег Валерьевич (Знарок. – Прим. "СЭ") сказал – вратарь нас держал. Этот матч нам во многом не удался. (Игорь НОВИКОВ)