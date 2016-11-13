Дмитрий Квартальнов: "По удалениям у ЦСКА катастрофический гандикап"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над московским "Динамо" (5:4Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, почему не играли Бад Холлоуэй и Михаил Науменков. Также Квартальнов посетовал на большое количество удалений.

– Кугрышев бил четыре буллита. Это ваше доверие или он сам так решил?

– Если он четыре раза выходил исполнять буллиты, значит, мы ему доверяем.

– Сегодня не играли Холлоуэй и Науменков. Это дисциплинарные меры?

– Это наше внутренне дело. Дали ребятам отдохнуть. Они будут играть следующие матчи.

– После поражения в Ярославле вы посетовали на большое количество удалений. Сегодня их тоже было много. Это болезнь?

– Вы не любите Панина? У Гриши было удаление по делу. У нас шесть полевых хоккеистов каждую игру, выброс шайбы тоже каждый матч. Мы хотим это убрать, но пока не получается. У нас гандикап по удалениям катастрофический, но многие удаления по делу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)