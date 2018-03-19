Дмитрий Квартальнов: "Отмененный гол? На него указывали тренеры СКА, а это же не челлендж"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (0:2) в третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина не стал комментировать эпизод с незасчитанной шайбой в ворота армейцев. В начале третьего периода железнодорожники открыли счет после броска Якуба Накладала, но гол не был засчитан, поскольку во время атаки шайба покинула пределы площадки.

- Неплохой был матч, - отметил Квартальнов. – Не получилось большинство. Надо больше бросать и играть попроще. Противник хорошо обороняется в формате "4 на 5". Это определило ход матча.

- Проиграли во многом из-за индивидуального мастерства СКА?

- Наверное, не для кого не секрет, что нам противостоит сильная мастеровитая команда. Мы знаем, с кем играем. Как можем, мы стараемся с ними сыграть хорошо. Шайбы забрасывали по-простому. Надо было тоже сыграть, моменты и шансы у нас были.

- В эпизоде с удалением Тальбо так ли было больно Зубареву?

- Не помню прошлый год. Эпизод не видел из-за дальней лавки. Позже пересмотрю, потом вам скажу.

- Как оцените эпизод с участием Ковальчука и Локтионова в первом периоде?

- Я на реакцию Олега Валерьевича (Знарка) смотрел, отвернулся, там было что-то такое, но я не видел. Завтра посмотрю эпизод, скажу вам.

- Что вам судьи сказали по поводу отмененной шайбы?

- Интересный момент, я не знаю, вышла шайба за пределы льда или нет, пока не посмотрели. Но на этот момент начали указывать тренеры другой команды - на момент, который они не видели, а это же не челлендж идет. Надо смотреть момент и досконально - правила. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча "Локомотив" - СКА