23:06 6 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Отдали дань уважения великим ребятам"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:2) отметил, что его подопечные слишком уважительно отнеслись к сопернику, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Не забили... Были моментики, – начал Квартальнов. – Не моменты, моментики. Не понравился первый период. Отдали дань уважения великим ребятам, но надо были с ними немножко по-другому сыграть. Надо биться. Уважать в других местах, здесь биться. Потом была равная игра, но без голов тяжело.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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LTZ

Великие - это, как я понимаю, Мозес, Прохоркин, Кетов, Зубарев, Чудинов...

00:07

foreverCSKAforever

Все правильно. Там одни фамилии и контракты в основном играют. Хоккеистов намного меньше, чем в ЦСКА. Так что еще сыграем.

23:46 6 октября

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