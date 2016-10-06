Дмитрий Квартальнов: "Отдали дань уважения великим ребятам"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:2) отметил, что его подопечные слишком уважительно отнеслись к сопернику, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Не забили... Были моментики, – начал Квартальнов. – Не моменты, моментики. Не понравился первый период. Отдали дань уважения великим ребятам, но надо были с ними немножко по-другому сыграть. Надо биться. Уважать в других местах, здесь биться. Потом была равная игра, но без голов тяжело.